Auto raakt van de weg in Waalwijk, bestuurder test positief op drugs

Een auto is donderdagmiddag van de Altenaweg af geraakt in Waalwijk. De bestuurder reed over een blok beton langs de weg en vloog over de kop. Het voertuig kwam een stuk verder op ondersteboven tot stilstand.

De bestuurder en de vrouw die naast hem zat, konden zelfstandig uit de auto komen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Wel zijn de bestuurder en bijrijder allebei nagekeken door ambulancemedewerkers.

Positieve drugstest

Agenten namen na het ongeluk een alcohol- een drugstest af bij de bestuurder. De man testte hierbij positief op drugsgebruik. Zowel de man als de vrouw zijn daarna meegenomen naar het politiebureau. Daar zal verder onderzoek worden gedaan. Tijdens het takelen van de auto is ook nog een kleine hoeveelheid drugs gevonden in het voertuig.

Omstander krijgt boete

Een vrouw met een bakfiets die langs fietste maakte een selfie, terwijl de politie bezig was met de afhandeling van het ongeluk. Zij is hiervoor door agenten aangesproken en heeft een bekeuring gehad.

Een bergingsbedrijf heeft ervoor gezorgd dat de zwaar beschadigde auto is weggetakeld. Het voertuig is total loss en kan als verloren worden beschouwd. De berger heeft het glas en de gelekte olie van het fietspad afgehaald en opgeruimd.