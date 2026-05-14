Illegale rave langs A58 in Berkel-Enschot gestopt door politie

De politie heeft donderdagavond een illegale rave gestopt aan de Eindhovenseweg langs de snelweg A58 bij Berkel-Enschot. In het bosgebied waren zo'n 75 mensen aan het dansen en feesten op muziek.

Tussen de bomen en in het gras waren twee tenten opgezet met elk een eigen dj. Onder luide muziek gingen mensen los.

Agenten kwamen het illegale feestje op het spoor via sociale media. Samen met handhaving en gemeente Tilburg gingen zij donderdagavond een kijkje je nemen bij het feest. Om half tien uiteindelijk met de organisatie afgesproken om de rave te beëindigen. De dj's zijn gestopt en alles wordt afgebroken. De sfeer is goed en het opruimen verloopt rustig en gemoedelijk.

In het bosgebied langs de snelweg worden wel vaker illegale feestjes gehouden.