Geen finaleronde voor Van Gerwen en Van Veen in Premier League darts

Gian van Veen en Michael van Gerwen zijn uitgeschakeld voor een plekje in de play-offs van de Premier League darts. Van Gerwen werd donderdagavond, tijdens de vijftiende speelronde van de prestigieuze dartscompetitie in Birmingham, uitgeschakeld in de eerste ronde. Van Veen volgde een ronde daarna.

Van Gerwen moest donderdag zijn meerdere erkennen in de Welshman Gerwyn Price. Die klopte de Vlijmenaar met 6-4., met een gemiddelde van ruim 101 met drie pijlen Van Veen begon de vijftiende speelronde nog wel goed, met een 6-3 zege op Josh Rock, maar ging een ronde later onderuit tegen diezelfde Price. Ook hij verloor met 6-4, na een 4-3 voorsprong. Met name op het gebied van uitgooien maakte Price donderdagavond indruk.

Gerwyn Price (rechts) maakte donderdagavond indruk in de Premier League darts (foto: PDC).

Price nam het vervolgens in de finale op tegen de Engelsman Luke Humphries. Die won de vijftiende speelavond. Humphries zette Price met 6-4 opzij. Voor Humphries was deze dagzege voldoende om zich te plaatsen voor de final four van de Premier League. Hij is als nummer vier op de ranking, met nog één speelronde te gaan, niet meer in de halen door de concurrentie. Datzelfde geldt voor Price. Zij hebben nu allebei 24 punten. Luke Littler (41) en Jonny Clayton (34) waren al eerder zeker van een plekje bij de beste vier. Michael van Gerwen heeft na vijftien speelavonden achttien punten verzameld en staat vijfde. Van Veen, die dit jaar debuteert in de Premier League darts, staat zesde met hetzelfde aantal punten.