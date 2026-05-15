Fietsster hoort schreeuwende ree in hek: brandweer schiet te hulp

Een ree zat vrijdagochtend vast in een hek langs de Moergestelseweg in Moergestel. Een vrouw fietste over de weg en zag langs het natuurgebied een ree dat vastzat in een hek. Het dier maakte een schreeuwend geluid en kwam op eigen kracht niet meer los.

De vrouw aarzelde geen moment en belde 112. Niet veel later stond de brandweer bij het hek. Omdat de ree erg geschrokken was, legden de brandweerlieden eerst voorzichtig een deken over het dier. Zo werd het rustiger en kon de reddingsactie veilig beginnen.

Daarna pakte de brandweer een spreider erbij. Dat is een krachtig stuk hydraulisch gereedschap waarmee hulpdiensten bijvoorbeeld bij ongelukken autodeuren open kunnen drukken of metaal uit elkaar kunnen duwen. In dit geval werd de spreider gebruikt om het hek stukje voor stukje open te buigen.

Toen er genoeg ruimte was, kwam de ree los. Twee brandweermannen namen het dier mee naar de rand van het bosgebied. De reddingsactie liep goed af: de ree hield er alleen een licht wondje aan over.

Woensdag zat er ook al een ree vast in een hek in Vught.