Man valt in kanaal tijdens sanitaire stop na avondje stappen

Een man is vorige week in het kanaal tussen Best en Son beland na een avondje stappen. De politie kreeg vrijdagnacht een melding dat er iemand in het water lag. Omdat op dat moment niet duidelijk was hoe de man eraan toe was, gingen agenten met spoed ter plaatse.

Samen met de brandweer werd de man snel gevonden. Al snel bleek dat hij na de zogenoemde derde helft iets te veel had gedronken. Onderweg besloot hij te plassen, maar dat ging mis: hij viel in het kanaal en haalde een nat pak.

Gelukkig liep het goed af. De man hield niets over aan zijn onbedoelde duik, behalve vermoedelijk een flinke kater en een verhaal voor de volgende dag.

De jeugdagenten van Best en Oirschot geven naar aanleiding van het incident nog een waarschuwing mee: alcohol en water zijn geen goede combinatie. "Let een beetje op elkaar tijdens het stappen. En probeer vooral op het droge te plassen", schrijven ze met een knipoog op Instagram.