Jongen gezocht na flinke klappen in Eindhoven

De politie is op zoek naar een minderjarige jongen die twee jongens zou hebben mishandeld op de Rielsedijk in Eindhoven. Dat gebeurde maandag 9 maart rond 14.00 uur.

Voorafgaand aan de mishandeling was er vermoedelijk ruzie in een supermarkt. Daarna zouden de twee slachtoffers zijn gevolgd door een groepje jongens. Op de Rielsedijk ging het mis: de verdachte zou beide jongens flinke klappen hebben gegeven. Eén van de slachtoffers liep daarbij een grote zwelling onder zijn oog op.

De verdachte is volgens de politie een jongen van ongeveer 14 tot 16 jaar. Hij heeft een donkergetinte huidskleur, zwart krullend kroeshaar en een stevig postuur. Hij is ongeveer 1,75 meter lang en droeg een blauwe trui, een zwarte broek en zwarte sneakers. Opvallend is volgens de politie dat hij wat voorovergebogen loopt, met zijn voeten naar buiten gedraaid.

Jongen moet zich binnen een week melden

Omdat de verdachte minderjarig is, krijgt hij van de officier van justitie een week de tijd om zichzelf te melden. Doet hij dat niet, dan wordt hij herkenbaar in beeld gebracht.

De jongen was op het moment van de mishandeling samen met twee andere jongens. Zij hadden volgens de politie geen directe rol bij de mishandeling, maar de recherche wil hen wel graag spreken. Eén van hen droeg een zwarte jas met bontkraag, de ander was in het zwart gekleed en reed op een fatbike.