Ilja schrikt zich rot als poes Sissel met vossenklem aan pootje binnenkomt

Het was vrijdagochtend flink schrikken voor Ilja en Laurens Drost uit Asten toen hun poes Sissel met een vossenklem aan haar poot binnenkwam. De klem van zo'n 25 centimeter zat zo strak dat ze haar achterpootje gebroken heeft. De baasjes vragen zich af wie de klem heeft neergelegd. "Welke idioot doet zoiets", vraagt Ilja zich af.

Toen Sissel binnenkwam, kon Ilja niet meteen zien wat er aan haar poot hing. "Ze rende als een dolle rond. Ik zag iets aan haar poot hangen, maar ik dacht dat het een takje in haar vacht was. Pas toen ze naar boven wilde en ik haar vastgreep dacht ik: oei dit is echt dramatisch", vertelt ze. De poot van Sissel bleek vast te zitten in een vossenklem van zo'n 20 tot 25 centimeter groot. "Mijn man moest flink kracht zetten om de klem weer open te krijgen, zo strak zat 'ie. Iemand moet de klem bewust neer hebben gelegd, maar welke idioot doet zoiets", vraagt ze zich af.

Ilja denkt dat de klem in het nabijgelegen bos lag (foto: Ilja Drost).

Het stel woont dichtbij de bossen aan de Hulterman in Asten. "We kunnen ons niet voorstellen dat Sissel met de klem over muren heeft kunnen springen dus de klem moet wel in het bos hebben gelegen. Het is een bos waar veel mensen mountainbiken en wandelen met de hond of de kinderen. Een klein kind had voor hetzelfde geld in de klem kunnen stappen."

"Als de klem in de grond had gezeten, had ze een langzame dood gestorven."

Sissel is er redelijk goed vanaf gekomen. "Er zat een ketting aan de klem met een pin eraan om hem vast in de grond te zetten. Als de klem vast in de grond had gezeten, kon Sissel niet weggekomen en had ze waarschijnlijk een langzame, pijnlijke dood gestorven." De poes kon meteen terecht bij de dierenarts. Daar bleek ze een botje aan de zijkant van haar poot gebroken te hebben. "Omdat ze daar niet veel druk op zet en opereren nog ingrijpender zou zijn, moet de breuk uit zichzelf herstellen", zegt Ilja. De poes heeft wel een spalkje gekregen en moet voorlopig binnenblijven. "We hebben nog vier katten dus dat wordt een uitdaging. Mijn zoon zei meteen: hou die ook maar binnen, maar dat is niet te doen. De kans dat ze weer in een klem stappen, is klein. Sissel heeft gewoon domme pech gehad en gelukkig liep het met een sisser af", lacht ze. Het stel gaat wel aangifte doen bij de politie en wil mensen waarschuwen die vaak in deze bossen komen.