Vrouw aangereden door vrachtwagen bij tankstation langs A50

Een vrouw is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een vrachtwagen bij het tankstation langs de A50 richting Eindhoven. Het ongeluk gebeurde rond kwart over een, vlak voor knooppunt Paalgraven bij Oss.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Onder meer een traumahelikopter, ambulances, een brandweerwagen, een hulpverleningsvoertuig en meerdere politie-eenheden kwamen naar het tankstation. De brandweer plaatste schermen om het zicht op de plek van het ongeluk af te schermen.

De vrouw is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze was na het ongeluk nog aanspreekbaar. Ook een traumadokter is met haar meegegaan naar het ziekenhuis.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Het tankstation en de parkeerplaats blijven voorlopig gesloten.