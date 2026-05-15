Twee Nubische giraffen geboren in de Beekse Bergen en meer jonkies op komst

In de Beekse Bergen zijn twee Nubische giraffen geboren. Het eerste kalf, een mannetje, is op zondag 10 mei geboren. Het tweede jong, een vrouwtje, kwam dinsdagnacht ter wereld in het safaripark in Hilvarenbeek.

Volgens Hoofd dierenverzorging Rolf Veenhuizen ontwikkelen de jongen zich snel en laten ze al nieuwsgierig gedrag zien richting de rest van de groep. "De moeder pakt haar rol goed op en ook de vader toont voorzichtig interesse. Ook het tweede jong en haar moeder doen het prima", zegt hij.

Extra bijzonder is dat er nog meer giraffen drachtig zijn, waardoor de komende periode mogelijk meer jongen worden verwacht. Kraamvisite

Bezoekers die op kraamvisite willen komen, kunnen in de stal een glimp opvangen van de jonge giraffen. De bezoekersruimte wordt op vaste tijden geopend. Zodra de weersomstandigheden het toelaten, kunnen de jongen de savanne gaan verkennen. Het safaripark neemt deel aan een Europees managementprogramma voor Nubische giraffen. Deze meest bedreigde giraffensoort, komt van nature voor op de savannes van Oost-Afrika. Met het programma moet de gezonde populatie van deze dieren behouden worden in dierentuinen.

Ook mama pakt haar rol goed op volgens het safaripark (foto: Beekse Bergen).

De kleintjes maken het goed (foto: Beekse Bergen).