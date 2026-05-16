Deze international zette na een tip van ploeggenoot iedere nacht de wekker

Het was een sprong zoals hij zo vaak doet in een wedstrijd, maar bij een verkeerde landing scheurde handballer Arjan Versteijnen uit Berkel-Enschot in oktober 2024 zijn kruisband af. Er wachtte een lange revalidatie, waarbij hij veel had aan gesprekken met -en tips van- teamgenoten. Net voor de allesbeslissende WK-kwalificatiewedstrijd is hij terug bij TeamNL. “Er is niks mooier dan je land te mogen vertegenwoordigen.”

Versteijnen (26) was voor het eerst fullprof bij de Duitse club EHV Aue in de Derde Bundesliga, toen het tijdens een wedstrijd misging. In die periode waren er meer internationals die een kruisbandblessure opliepen. “Je kunt een blessure en revalidatie niet met elkaar vergelijken, want bij iedereen is de pijn en bewegelijkheid verschillend. Maar we spraken onderling wel over dingen die konden helpen.” Een goede tip kreeg hij bijvoorbeeld van international Thomas Houtepen die ervaring had met kruisbandblessures. “Hij adviseerde me om ’s nachts een wekker te zetten om een pijnstiller te pakken. Ik zou anders de volgende ochtend wakker worden met veel pijn.” Arjan revalideerde in Lemgo, de stad waar zijn tweelingbroer Niels uitkomt voor Bundesliga-club TBV Lemgo. “Er zit daar een revalidatiecentrum dat gespecialiseerd is in kruisbandblessures. De eerste vijf maanden heb ik bij Niels gewoond, die heeft voor me gezorgd toen ik weinig kon. Daarna heb ik een eigen appartement gezocht.”

Aan het einde van zijn revalidatie kwam hij in contact met TSG A-H Bielefeld. De club uit de Derde Bundesliga had een keepersprobleem en de Brabander kreeg er een kans tot het einde van het seizoen. “Fijn voor mij dat ik mijn carrière voort kon zetten in Duitsland en het was bovendien maar twintig minuten rijden van Lemgo.” Zijn contract in Bielefeld is ten einde, maar Versteijnen wil graag in Duitsland actief blijven. “Handbal hier is niet te vergelijken met Nederland. Het niveau ligt hoger, het leeft meer bij toeschouwers en financieel gezien is het aantrekkelijker. Je leeft echt als prof. Het liefst wil ik in de toekomst richting Bundesliga.”

Door zijn speeltijd in Bielefeld kwam hij weer in beeld bij het Nederlands team. Dat strijdt met Griekenland om een ticket voor het WK in 2027. De heenwedstrijd werd afgelopen woensdag met 29-27 verloren, komende zondag is de return in Rotterdam. “We hebben het in Griekenland weggegeven. Het wordt geen makkelijk potje, maar we zijn positief gestemd dat het ons gaat lukken. Op iedere positie hebben we betere spelers.” In Griekenland kwam hij nog niet in actie. “Ik zat op de tribune, dat was een beetje balen. Maar bij mij overheerst de trots dat ik weer deel uit mag maken van de Nederlandse selectie. Met de meeste jongens heb ik altijd contact gehouden. En een buitenlandse trip is sowieso mooi.” Het WK 2025 miste hij door een blessure, in 2027 is hij er graag bij. “En natuurlijk hoop ik de eerste keeper van Nederland te worden. Ik besef dat daar nog wel een aantal stappen voor nodig is.”