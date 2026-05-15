Politie zoekt naar vermiste Lindsey (15), mogelijk naar het buitenland

De politie is dringend op zoek naar de 15-jarige Lindsey uit Ossendrecht. Sinds woensdag ontbreekt ieder spoor van de tiener. De politie houdt er rekening mee dat Lindsey mogelijk onderweg is naar het buitenland.

Lindsey werd voor het laatst gezien aan de Onze Lieve Vrouwe ter Duinenlaan. De 15-jarige heeft een lichte huidskleur en lang donker haar. Ze draagt een bril en normaal gesproken veel make-up, meldt de politie.

Richting de grens

De politie houdt er rekening mee dat Lindsey mogelijk de grens is overgestoken, of dat ze van plan is dat te doen.

De politie roept mensen die Lindsey sinds 13 mei hebben gezien, of fysiek dan wel digitaal met haar hebben gesproken, op om zich te melden.