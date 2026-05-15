Inbraakgolf en geen finale voor Brabantse darters: dit gebeurde vandaag

Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen fluiten naar de finale van de Premier League Darts en een een inbraakgolf teistert werkbussen in Aarle-Rixtel en omgeving. Dit zijn de verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

Redactie Geschreven door

Michael van Gerwen en Gian van Veen grijpen naast play-offs Premier League Darts. Beide Brabantse darters werden donderdag uitgeschakeld tijdens de vijftiende speelronde in Birmingham. Van Gerwen verloor al in de eerste ronde met 6-4 van Gerwyn Price, Van Veen ging een ronde later onderuit tegen dezelfde tegenstander. De Welshman won de avond met een gemiddelde van ruim 101 en imponeerde vooral met zijn uitgooien, maar moest in de finale met 6-4 buigen voor Luke Humphries. Van Gerwen staat vijfde met achttien punten, Van Veen zesde met evenveel punten. Check het hier.

Lees ook Geen finaleronde voor Van Gerwen en Van Veen in Premier League darts

Inbraakgolf teistert werkbussen in Aarle-Rixtel. Roy Verbakel uit Aarle-Rixtel werd woensdagochtend geconfronteerd met een opengeknipte zijkant van zijn werkbus en een schade van tienduizend euro. Dieven namen drie heggenscharen, een bladblazer en verschillende boormachines mee. Hij is niet de enige: in maart werd er meerdere keren ingebroken in werkbussen in het dorp, waarbij daders met een betonschaar gaten knipten in de voertuigen. Op camerabeelden zijn de daders te zien die met een kruiwagen vol gestolen gereedschap weglopen. De politie onderzoekt de zaak maar heeft nog geen aanhoudingen verricht. Lees hier het hele verhaal.

Dan naar Veldhoven. De 77ste editie van de Omloop der Kempen, de oudste wielerklassieker van Nederland, vindt dit weekend plaats in Veldhoven. Koersdirecteur Cédric Louwers (26) vertelt dat het organiseren door toegenomen veiligheidseisen steeds uitdagender wordt. Op tweehonderd plekken staan vrijwilligers met hesjes en vlaggen, en dit jaar krijgt de organisatie gelukkig weer politie-ondersteuning die vorig jaar ontbrak vanwege de NAVO-top. Zaterdag rijden de vrouwen, zondag de mannen, waarbij professionele internationale en Nederlandse teams strijden om UCI-punten. Omroep Brabant zendt zondag vanaf 14.00 uur live uit. Lees zijn verhaal hier.