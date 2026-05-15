Steekpartij in Eindhoven, slachtoffer belt aan bij huis voor hulp

Op de Tongelresestraat in Eindhoven heeft vrijdagavond een steekpartij plaatsgevonden. Een man raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Na de steekpartij zou het slachtoffer bij een woning in de buurt hebben aangebeld voor hulp.

Rond half negen kwamen de eerste meldingen binnen van een steekpartij op de drukke weg in de stad. De politie zette de straat rond een eetcafé en een naastgelegen kroeg af. Ruim een uur na de steekpartij werd een man aangehouden in een woning in de buurt van de plek waar het incident plaatsvond.

De steekpartij zou mogelijk hebben plaatsgevonden in een van de twee horecagelegenheden. Agenten zijn bezig met onderzoek in de twee horecazaken.

Het slachtoffer zou vervolgens vanaf de Tongelresestraat de hoek om zijn gegaan richting de Melkweg. Daar belde hij aan bij een woning voor hulp. Het slachtoffer is met spoed naar het traumacentrum in Tilburg gebracht.

Buurtonderzoek

De forensische opsporing komt ter plaatse voor verder onderzoek. Volgens een woordvoerder van de politie is er nog veel onduidelijk. De politie roept getuigen daarom op om zich te melden.

Omdat de steekpartij eerder op de avond gebeurde, doet de politie nog buurtonderzoek. Daarbij wordt onder meer gekeken naar camerabeelden.