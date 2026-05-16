Man en vrouw op fiets zwaargewond bij ongeluk Breda, automobilist vast

Vandaag om 05:52 • Aangepast vandaag om 09:44
De aangereden man en vrouw zaten samen op een fiets toen het ongeluk in Breda plaatsvond (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
Een man (42) en een vrouw (40) zijn vrijdagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Ginnekenweg in Breda. Ze zaten samen op een fiets en kwamen rond kwart over drie 's nachts in botsing met een auto. 

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vanwege dit onderzoek werd de Ginnekenweg in beide richtingen afgesloten. De gewonden zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over hun precieze verwondingen kan de politie zaterdagochtend nog geen uitspraken doen. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te komen.

De auto liep bij de botsing zware schade op. De bestuurder, een 24-jarige Bredanaar, is door de politie meegenomen naar een politiebureau. Hij reed mogelijk onder invloed van alcohol.

  • De gewonden zijn na de aanrijding in Breda in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • De auto raakte bij de aanrijding in Breda zwaar beschadigd (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

