Man en vrouw op fiets zwaargewond bij ongeluk Breda, automobilist vast

Een man (42) en een vrouw (40) zijn vrijdagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de Ginnekenweg in Breda. Ze zaten samen op een fiets en kwamen rond kwart over drie 's nachts in botsing met een auto.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Vanwege dit onderzoek werd de Ginnekenweg in beide richtingen afgesloten. De gewonden zijn in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Over hun precieze verwondingen kan de politie zaterdagochtend nog geen uitspraken doen. Een opgeroepen traumahelikopter hoefde uiteindelijk niet te komen.

De auto liep bij de botsing zware schade op. De bestuurder, een 24-jarige Bredanaar, is door de politie meegenomen naar een politiebureau. Hij reed mogelijk onder invloed van alcohol.