Zes gewonden bij ernstige crash auto in Tilburg, bestuurder onder invloed

Vandaag om 05:59 • Aangepast vandaag om 09:44
Bij de crash van de auto op de Ringbaan Noord in Tilburg raakten zes mensen gewond (foto: Persbureau Heitink).

Bij een ernstig ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vrijdagnacht zes mensen gewond geraakt. De 18-jarige automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde met de auto een verkeerspaal. 

Redactie

De brandweer kwam naar de Ringbaan Noord om de ambulancemedewerkers te helpen. Volgens een politiewoordvoerder zijn de zes slachtoffers 'veelal tieners'. 

Alle inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Van de bestuurder is bloed afgenomen. "De blaastest was voorlopig positief, maar er moet nog een definitieve test worden uitgevoerd."

De weg werd na de crash afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen. Omwonenden klagen dat er hier 's nachts extreem hard wordt gereden. Of daar vrijdagnacht ook sprake van was, is niet bekend. 

  • Alle inzittenden van de gecrashte auto zijn naar een ziekenhuis gebracht (foto: Persbureau Heitink).
  • De bestuurder van de auto zou onder invloed zijn geweest (foto: Persbureau Heitink).

