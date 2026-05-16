Zes gewonden bij ernstige crash auto in Tilburg, bestuurder onder invloed

Bij een ernstig ongeluk op de Ringbaan Noord in Tilburg zijn vrijdagnacht zes mensen gewond geraakt. De 18-jarige automobilist verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde met de auto een verkeerspaal.

Alle inzittenden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Van de bestuurder is bloed afgenomen. "De blaastest was voorlopig positief, maar er moet nog een definitieve test worden uitgevoerd."

De weg werd na de crash afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen. Omwonenden klagen dat er hier 's nachts extreem hard wordt gereden. Of daar vrijdagnacht ook sprake van was, is niet bekend.