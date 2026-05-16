Dode vrouw gevonden in huis in Helmond, man aangehouden

Vandaag om 06:07 • Aangepast vandaag om 09:45
Het team Forensische Opsporing doet onderzoek aan de Pastoor Van Leeuwenstraat in Helmond (foto: Persbureau Heitink).
In een huis aan de Pastoor Van Leeuwenstraat in Helmond heeft de politie vrijdagnacht na een 112-melding een overleden vrouw gevonden. Volgens een woordvoerder is er in het huis een man aangehouden. 

De melding kwam rond kwart over twee 's nachts binnen bij de politie. De straat en het plein voor het huis zijn afgezet. Agenten doen uitgebreid onderzoek. Specialisten van het team Forensische Opsporing gingen in witte pakken en met speciale 3D-scanapparatuur de woning binnen. 

  • Na de vondst van de dode vrouw zijn de straat en het plein voor het huis afgezet (foto: Persbureau Heitink).
  • Een man werd na de vondst van de dode vrouw in Helmond aangehouden (foto: Persbureau Heitink).

