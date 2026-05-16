Dode vrouw gevonden in huis in Helmond, man aangehouden

In een huis aan de Pastoor Van Leeuwenstraat in Helmond heeft de politie vrijdagnacht na een 112-melding een overleden vrouw gevonden. Volgens een woordvoerder is er in het huis een man aangehouden.

Redactie Geschreven door

De melding kwam rond kwart over twee 's nachts binnen bij de politie. De straat en het plein voor het huis zijn afgezet. Agenten doen uitgebreid onderzoek. Specialisten van het team Forensische Opsporing gingen in witte pakken en met speciale 3D-scanapparatuur de woning binnen.