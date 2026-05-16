Man (33) zonder vaste woonplaats opgepakt na vondst dode vrouw (45) Helmond

In een huis aan de Pastoor Van Leeuwenstraat in Helmond heeft de politie vrijdagnacht na een 112-melding de bewoonster (45) dood gevonden. Volgens een woordvoerder is er in het huis een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf.

De melding kwam rond twee uur 's nachts binnen bij de politie. De straat en het plein voor het huis werden daarop afgezet. Agenten doen uitgebreid onderzoek. Specialisten van het team Forensische Opsporing gingen in witte pakken en met speciale 3D-scanapparatuur de woning binnen.

Over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer en de omstandigheden deelt de politie momenteel nog niets. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan, net als naar de aanleiding van het incident.