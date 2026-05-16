Gestolen babykleertjes gevonden in huis na winkeldiefstal in Veghel
Vandaag om 06:24 • Aangepast vandaag om 11:02
Na een winkeldiefstal in Veghel woensdag hebben agenten in het huis van de verdachte een grote hoeveelheid waarschijnlijk gestolen spullen gevonden, waaronder een hoeveelheid kinderkleding. Dat maakte de politie Meierijstad vrijdagnacht bekend.
De agenten vermoedden dat deze spullen werden gestolen om door te verkopen. Ze zijn in beslag genomen. De zaak wordt verder onderzocht, laten de agenten weten op Instagram.
