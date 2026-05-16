Regenachtig hemelvaartweekend, maar met Pinksteren keert de zon volop terug

Houd de paraplu nog maar even in de aanslag, want het wordt een regenachtig weekend. Dat vertelde Johnny Willemsen van Weerplaza zondagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant. Maar niet getreurd: daarna wordt het droger én warmer.

De zaterdag begon goed, met een lekker zonnetje. "Wel is het fris, vanochtend lag de temperatuur zelfs dichtbij het vriespunt", vertelde Willemsen. "Aan het eind van de ochtend en middag krijgen we regen en daar kan zelfs een klapje onweer bij zitten. Het wordt een graad of 14, wat voor half mei aan de lage kant is."

Zondag wordt het niet veel beter. "Ook dan hebben we te maken met buien. Er zijn dan meer wolken en buien dan vandaag en er is minder zon. Wel is de temperatuur een graadje hoger omdat we morgen te maken krijgen met een zuidelijke wind, een wat zachtere lucht."

Temperatuur loopt op

Begin volgende week blijft het een beetje wisselvallig. "Maar de temperatuur komt steeds wat hoger uit. Dinsdag wordt het 17 graden, woensdag al 19. Vanaf donderdag wordt het zonnig weer, met 20 graden of meer."

Voor wie baalt van het regenachtige hemelvaartweekend, heeft Willemsen goed nieuws: met Pinksteren kan het maar liefst 25 graden worden in Brabant. "We krijgen een heel ander weertype dan dit weekend. Mooie vooruitzichten."