Rob deed domme dingen en was bijna dood, maar steekt vechtlust nu in boksen

Rob Hoevenaars (51) uit Heesch is een medisch wonder. Na een verslaving en jarenlange zelfverwaarlozing bereikte hij in juni 2025 zijn dieptepunt. Zijn arm ‘ontplofte’ en hij overleefde het maar net. Nu stapt hij de boksring in, met slechts een arm.

Hij krabde zichzelf open uit wanhoop. De wonden herstelden niet en gingen etteren. “Ik deed domme dingen in die tijd”, vertelt hij. “Daardoor werd mijn bloed steeds slechter.” En toen werd het 20 juni 2025.

Rob is al omgekleed voor zijn boksles. Hij hoeft alleen nog maar zijn bokshandschoenen aan te doen. Daar heeft hij hulp bij nodig. Sportschooleigenaar Ayoub helpt hem. “Rob is een hele taaie en gemotiveerd”, vertelt hij aan Dtv Nieuws als hij de handschoenen vastmaakt. Rob ziet er fris en gezond uit. Dat is weleens anders geweest. De Heeschenaar vertelt dat hij verschillende trauma’s heeft opgelopen in zijn leven. Die op een goede manier kunnen verwerken, bleek lastig. Hij stortte zich op zijn ondernemingen en maakte werkweken van meer dan tachtig uur. Intussen verwaarloost Rob zichzelf, hij raakte ook verslaafd.

Op het randje van de dood

De wonden waren open en Rob stond in de badkamer. Ineens zag hij uit zijn arm een soort ballon groeien. Het bleek zijn slagader te zijn. De ader knapte open en het bloed kwam eruit. “Ik verloor in een keer vier liter”, vertelt hij nu rustig. “Ik heb toen een riem gepakt, om mijn arm gebonden, de ambulance gebeld en de deur opengezet.” Daarna viel Rob weg.

Het medisch personeel was er gelukkig net op tijd en Rob overleefde het. Alleen moest zijn arm geamputeerd worden. “Ik heb engeltjes op mijn schouder gehad”, realiseert hij zich. “In het ziekenhuis zeiden ze ook: dit is je tweede leven, pak het!”

Een nieuw leven

Dit doet hij vrijwel direct. Een week na het ongeluk komt hij in aanraking met boksen. De sport grijpt hem en hij gooit het roer helemaal om. Sporten - en vooral boksen - wordt het houvast van Rob. “Als ik last hebt van het verleden ga ik sporten. Dan kan ik het loslaten.”

Rob is gedreven en wil meer. Dus daagde hij Jules Grünewald uit Tiel uit voor het Lions Boksgala in Oss. Jules heeft ook zijn arm verloren, tijdens een missie in Afghanistan. Tegen elkaar boksen leek Rob een eerlijke strijd. Althans, om te beginnen, want Rob droomt verder. “Ik ben al in contact met de boksbond om tegen mensen te boksen met twee armen. En ik wil meer mensen met een handicap bij elkaar krijgen om te gaan boksen. Wat er nog meer in verschiet ligt? De tijd zal het leren.”

Lions Boksgala

Het Lions Boksgala vindt plaats op 15 januari volgend jaar in De Rusheuvel. De opbrengst van het gala gaat naar een goed doel. Dit keer is dat Slowcare Elzeneind Oss, een kleinschalige woon- en dagbestedingsplek voor mensen met een meervoudige beperking.