Daphne gaat dertien keer naar Harry Styles: 'Hij is een voorbeeld voor me'

Daphne Schouten (24) uit Helmond zat zaterdagochtend al vroeg in de trein naar Amsterdam, op weg naar het concert van de Engelse zanger Harry Styles. Het is de eerste show van de tiendelige concertreeks in de hoofdstad en voor Daphne zeker niet de laatste. Ze bezoekt maar liefst alle tien de concerten en plakt er daarna ook nog drie shows in Londen achteraan. "Het blijft elke keer een verrassing."

"Ik ben een beetje nerveus", bekent Daphne, zo'n tien uur voor aanvang van het concert in de Johan Cruijff ArenA. "Het is de eerste show, dus alles is nog nieuw. Dat maakt het extra bijzonder." Ze werd fan van Harry Styles in 2010, toen de boyband One Direction doorbrak. Harry was één van de vijf sterren van de band. "Hij was meteen mijn favoriet en dat is nooit meer veranderd. Ik vind zijn muziek heel goed, maar ook hoe hij zelf is." De zanger ging solo en groeide de afgelopen jaren uit tot een van de grootste popsterren ter wereld, maar volgens Daphne is hij ondanks dat succes zichzelf gebleven. "Hij is heel charismatisch en down to earth. Hij trekt zich weinig aan van wat anderen vinden en blijft dicht bij zichzelf. Ik ben al veertien jaar fan en echt met hem opgegroeid. Hij is een voorbeeld voor me."

Ze zag hem in 2017 voor het eerst, ook in Amsterdam. Vanaf toen ging het hard. Ze was tot nu toe bij zeventien concerten, en niet alleen in Nederland. "Frankrijk, Engeland, Italië, Duitsland", somt ze op. Met de komende reeks erbij staat de teller straks op dertig concerten. En dat kost geld. Veel geld.

"Ik hou van die man, maar het kan ook te ver gaan."

"Ik moet naast mijn studie wel veel werken ja", lacht ze. Ze heeft er een sport van gemaakt om zo goedkoop mogelijk kaartjes te scoren. "Veel buitenlandse fans verkopen hun tickets weer door omdat vliegtickets en hotels zo duur zijn geworden. Ik heb daardoor bijvoorbeeld een kaartje voor 100 euro onder de originele prijs kunnen kopen." Ook kiest ze deze tour vaker voor zitplekken. "Die zijn goedkoper dan staanplaatsen." Gemiddeld betaalt ze voor de dertien shows zo’n 100 euro per dag. "De Londense shows kwamen op het goede moment. Ik ging daar al heen voor een ander concert toen de data van Harry bekend werden gemaakt. En Shania Twain staat daar in het voorprogramma. Dat is echt een once in a lifetime experience dus ik dacht: YOLO!" Ze is zaterdag al op tijd in Amsterdam. Niet om voor de ingang in de rij te gaan staan, maar om merchandise te scoren. "Ik ben niet iemand die een week van tevoren voor de deur gaat liggen. Ik hou van die man, maar het kan ook te ver gaan." Haar omgeving kijkt ondertussen niet meer op van haar liefde voor Harry. "Mijn moeder support het helemaal", lacht ze. "Die gaat zelfs twee keer mee, ik heb haar ook fan gemaakt." Daphne is niet bang dat de show na vijf keer gaat vervelen. "Harry wisselt veel af. Hij praat elke avond anders met het publiek, maakt andere grapjes en verandert regelmatig de setlist. Het blijft elke keer een verrassing. Ik heb er enorm veel zin in."