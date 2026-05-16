Ingrijpende metamorfose voor deel van Tilburg, iconische fontein verhuist

Het gezicht van het Louis Bouwmeesterplein in Tilburg gaat de komende jaren ingrijpend veranderen. Waar nu vooral auto’s staan, moeten in het jaar 2034 vier woontorens, een verhoogd dakpark, ateliers en publieke ontmoetingsplekken verrijzen. Het gebied moet een nieuw stuk binnenstad worden. Één vertrouwd element blijft tussen alle blinkende nieuwbouw overeind: de Hertog Jan-fontein.

De eerste plannen voor woningbouw op de plek van de huidige parkeergarage lagen er al langer, maar nu zijn ook de ontwerpen openbaar gemaakt. Het gaat om een project van in totaal 75.000 vierkante meter, met 480 woningen: sociale huur, middenhuur en koop. De hoogste torens worden zo’n zeventig meter hoog, weet Omroep Tilburg. Fontein verhuist

Even leek het erop dat de vertrouwde fontein uit 1974 niet overeind zou blijven. Het bouwwerk was op impressies namelijk nergens terug te zien op de vertrouwde plek aan het plein. Een van de architecten laat desgevraagd weten dat de fontein niet verdwijnt, maar verhuist. Van de huidige plek aan het Louis Bouwmeesterplein naar de hoek van de Zomerstraat met de Schouwburgring. “Het behoud van de fontein was juist belangrijk voor het ontwerp”, benadrukt de architect van Hilberinkbosch.

Op deze impressie is de fontein linksonder te zien, bij de entree van de parkeergarage aan de Zomerstraat.

Nieuw stuk stad

De plannen draaien niet alleen om wonen. Het gebied moet gaan aansluiten op het naastgelegen Zomerpark en meer groen naar de binnenstad brengen. Bovenop de parkeergarage komt een openbaar dakpark, bereikbaar via trappen en wandelroutes die het plein verbinden met het park ernaast.

Een erg opvallend onderdeel daarvan is een grote trap vol beplanting, door de ontwerpers 'de schoorsteen' genoemd. Daarmee verwijzen ze naar de fabrieksschoorsteen die vroeger op deze plek stond. Het ontwerp bestaat uit drie delen: het stadsblok, het parkblok en het maakblok. Volgens de architecten moeten die samen één geheel vormen, met ruimte voor wonen, werken en ontmoeting. Tilburgs textielverleden

Ook het Tilburgse textielverleden krijgt een plek in het ontwerp. In de gevels en details zijn patronen verwerkt, geïnspireerd op de textielgeschiedenis van de stad. De gebouwen worden uitgevoerd in baksteen. In de plint komen onder meer ateliers, horeca en commerciële ruimtes. Ook is er plaats voor gezamenlijke voorzieningen, zoals de Louis Bouwmeester-foyer: een gedeelde woonkamer en cultuurpodium voor bewoners en bezoekers. Meer parkeerplaatsen dan nu

Onder het complex komt een parkeergarage van drie lagen, waarvan twee ondergronds. Nu kunnen er ongeveer zeshonderd auto’s staan, straks zevenhonderd.