Slaapexpert Merijn start een challenge om jou beter te laten slapen

Woelen, draaien, zuchten, steunen en de minuten tergend traag op de klok voorbij zien trekken. Wie 's nachts slecht in slaap komt, zal dit beeld wel herkennen. Het gevolg? Je bent moe en hebt weinig energie. Slaapexpert Merijn van de Laar uit Eindhoven is op Instagram een challenge gestart waarmee hij de nachtrust van zoveel mogelijk mensen wil verbeteren. Hij deelt zijn belangrijkste tips in talkshow VRIJDAG.

Wie slecht slaapt, heeft daar de rest van de tijd last van. Je vervolgens zorgen maken over het feit dat je slecht slaapt, zorgt voor een nóg slechtere nachtrust. "Mensen krijgen lastig grip op hun slaapproblemen. Het kan ervoor zorgen dat je in een vicieuze cirkel terechtkomt. Je gaat stressen en daardoor ga je alsmaar slechter slapen", vertelt Merijn ernstig. Als slaapexpert begeleidt Merijn patiënten met ernstige slaapproblemen. Hij zag steeds vaker dat mensen hun slaapproblemen niet opgelost kregen. Dus besloot hij op Instagram een challenge te starten, waarbij hij mensen uitdaagt om in twee weken tijd de baas te worden over hun slaap. En dat gaat volgens Merijn heel wat verder dan enkel schaapjes tellen.

"In de moderne tijd hebben we een beetje een rare relatie met slaap ontwikkeld. Nachtrust betekent zowel slaap als rustig wakker liggen, maar dat wakker liggen vinden we tegenwoordig problematisch", legt Merijn uit. Wakker liggen is volgens hem zelfs ontzettend belangrijk geweest voor de mens. "Het is een waakstand. Handig om te kijken of er geen bruine beer naast je bed staat."

In zijn challenge wil Merijn mensen niet alleen bewust maken van hun eigen slaapritme, maar ze vooral praktische handvatten aanreiken om beter te slapen. "Maar hoe pak je zoiets aan?", vraagt de slaapexpert zichzelf hardop af.

Naast uitleggen hoe bijvoorbeeld de biologische klok werkt, wijst Merijn volgers op soms wel heel bijzondere adviezen. Want wat doe je als je 's nachts veel wakker ligt en weinig slaapt? "Dan moet je je bedtijd verkorten."

"Ga twee uur voor het slapengaan niet meer intensief sporten."