59 verwaarloosde kippen gered na 'bruiloftsgrap', bruidspaar wist van niks

Dierenambulance Hokazo uit Uden heeft vrijdagavond 59 verwaarloosde kippen gered uit een voortuin in Heesch. De kippen waren kaalgeplukt, verzwakt en onderkoeld. De dieren zouden onderdeel zijn van een bruiloftsgrap. Het bruidspaar zegt niet op de hoogte te zijn geweest en is geschrokken van de actie.

Hokazo werd gewaarschuwd door omwonenden, die zich grote zorgen maakten over de toestand van de dieren. Die zorgen bleken terecht. De kippen waren zonder voer en water achtergelaten en waren er zeer slecht aan toe. 'Waren al kippen overleden'

"Twee kippen waren bij aankomst al overleden", zegt Marijn Opheij van Dierenambulance Hokazo. "Met temperaturen die gedurende de nacht richting het vriespunt gingen, was de verwachting dat een groot deel van de dieren de nacht niet zou overleven als niet meteen was ingegrepen."

Samen met een lokale kippenboer, die zorgde voor kippenkratten om de dieren veilig te kunnen vervoeren, werden alle kippen vrijdagavond gevangen. "De boer was zichtbaar aangedaan door de toestand van de dieren", zegt Opheij. "Hij zei dat ze er zo slecht aan toe zijn dat zelfs de slacht ze niet aan mag nemen." 'Schrijnende situatie'

De kippen zijn overgebracht naar Stichting Hurmes Dierenthoes in Limburg, waar ze zaterdagochtend uitgebreid zijn onderzocht en verzorgd. "De eerste medische controles laten een zorgwekkend beeld zien", vertelt Opheij. "Vier kippen verkeren in kritieke toestand en zijn te zwak om zelfstandig te eten of drinken. Daarnaast hebben minimaal vijf andere dieren ernstige ontstekingen, waardoor ze mank lopen of zelfs niet meer kunnen staan."

De kippen in de opvang in Limburg, waar moet blijken hoeveel van de dieren nog kan herstellen (foto: Dierenambulance Hokazo).