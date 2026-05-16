Superfan Tom over Songfestival zonder Nederland: 'De onschuld is weg'

De finale van het Eurovisie Songfestival wordt zaterdagavond uitgezonden en Nederland doet niet mee. Tom van den Oetelaar volgt het Songfestival al tientallen jaren op de voet en vreest dat het evenement jaren nodig heeft om van de imagoschade te herstellen. In talkshow VRIJDAG deelt hij de laatste ontwikkelingen: "Ik denk al te weten welk land gaat winnen."



Politiek statement Het is dus een politiek statement dat Nederland niet meedoet, maar doordat de NOS het wel uitzendt komt dat statement volgens Tom niet goed uit de verf. "Niet meedoen, maar wel uitzenden: is het dan een boycot? Nee. Als je een signaal afgeeft, doe het dan goed. Slovenië doet bijvoorbeeld niet mee en zendt zaterdagavond films uit over de oorlog in Gaza."

Nederland doet dit jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat komt door de deelname van Israël. "De Joden in Nederland kunnen er niks aan doen. De Joden in Israël kunnen er niks aan doen, maar er is daar een regering aan de macht die af en toe vreselijke dingen doet en daarom heeft AVROTROS gezegd: als Israël meedoet aan het Songfestival, doen wij niet mee." Dat is ook de reden dat AVROTROS het evenement niet uitzendt. Het Songfestival is wél te zien via de NOS.

Boycot of niet, het ontbreken van een Nederlandse act is terug te zien in de Nederlandse kijkcijfers: er keken 541.000 mensen naar de halve finale op dinsdag. Dat is volgens Tom ruim de helft minder dan toen Nederland wel meedeed. En wat hebben al die niet-kijkers gemist? Tom zucht: "Afgelopen dinsdag was een soort koortsdroom. Er kwamen hele slechte acts voorbij. Een deel daarvan zien we zaterdag weer, omdat ze toch hun weg naar de finale hebben weten te vinden."

Kanshebbers

Er zijn volgens Tom drie kanshebbers voor de overwinning. "Australië heeft een échte diva naar voren geschoven", vertelt hij terwijl videobeelden van de act te zien zijn: een in goud gehulde zangeres staat uitbundig te zingen achter een glimmend gouden piano. Ook Frankrijk zou het zomaar kunnen worden: "Zij hebben sinds 1977 niet meer gewonnen, dus ik gun het ze van harte. En de inzending is fantastisch: prachtige zang en een toffe act."

Toch is er één act die volgens Tom hoogstwaarschijnlijk wint. Er worden beelden getoond van een vrouw die gepassioneerd op een viool speelt en richting een brandend raam loopt, waarachter een zanger hartstochtelijk staat te zingen. "Finland, dat land staat heel hoog in de peilingen. Ikzelf heb er niet echt iets mee", lacht Tom.

Hoe zal het Songfestival er volgend jaar uitzien? Voorzichtig blikt Tom vooruit: "De onschuld is weg. Het evenement is door de politiek gepolariseerd geraakt. Het gevoel had al een deuk gekregen door de toestanden rondom Joost Klein vorig jaar. Het kan zomaar zijn dat Nederland volgend jaar weer meedoet, maar het gaat jaren duren voordat het imago is gerepareerd."

