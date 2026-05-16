Salmonella gevonden in diepvries cordon bleu: Aldi geeft je geld terug

In de kip cordon bleu van de Aldi zit mogelijk salmonella. De supermarktketen roept het vlees daarom terug. Mensen die het hebben gekocht, kunnen de verpakking terugbrengen naar de winkel en krijgen dan het geld terug.

Het gaat om de pakken met 500 gram aan diepvries cordon bleus van de Vleesmeesters. De houdbaarheidsdatum daarvan is 20 april volgend jaar. Vlees met andere houdbaarheidsdata is in orde.

Salmonellabacterie

De salmonellabacterie kan buikklachten zoals diarree, misselijkheid, buikkrampen en braken veroorzaken, maar ook koorts, rillingen, spierpijn en hoofdpijn. Vooral zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen risico.

Een zware infectie kan soms dodelijk zijn. In 2012 werden meer dan 23.000 mensen wereldwijd, van wie ruim 1100 in Nederland, ziek door salmonella. Ze hadden besmette zalm uit een fabriek in Harderwijk gegeten. In Nederland overleden daardoor vier mensen.

Het gebeurt vaker dat producten om salmonella worden teruggeroepen.