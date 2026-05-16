Oud-RKC'er Altena ziet Schotse titel in slotminuten uit handen glippen

De Schotse voetbalclub Celtic heeft in de laatste speelronde de landstitel veroverd door Heart of Midlothian met 3-1 te verslaan. Jordi Altena uit Sleeuwwijk staat onder contract bij Heart of Midlothian en ziet de felbegeerde landstitel zo aan zich voorbijgaan.

Altena had een basisplaats in het kampioensduel en werd na rust gewisseld. Hij speelde in de eerste helft van dit seizoen voor RKC Waalwijk.

Spannend duel

Het uitduel van Heart of Midlothian bij Celtic was tot het eindsignaal nagelbijtend spannend. Hearts leek lange tijd op weg naar de eerste landstitel sinds 1960, maar Celtic keerde het tij in de slotfase. Daizen Maeda maakte in de slotminuten de beslissende treffer; het doelpunt werd eerst afgekeurd voor buitenspel, maar na tussenkomst van de VAR alsnog goedgekeurd (2-1). In blessuretijd bepaalde invaller Callum Osmand de eindstand op 3-1.

Een bittere pil voor Heart of Midlothian. De club uit Edinburgh grijpt al sinds 1960 telkens weer mis bij het kampioenschap. Hearts had bovendien een einde kunnen maken aan een jarenlange reeks landstitels voor de Glasgow-clubs Celtic en Rangers. Aberdeen was in 1985 de laatste kampioen van buiten Glasgow. Voor Celtic is het de vijfde landstitel op rij.

Omstreden penalty

Het kampioenschap werd voorafgegaan door een omstreden moment eerder die week. Heart of Midlothian leek woensdag dicht bij de titel, maar Celtic kreeg in blessuretijd van het duel met Motherwell bij een stand van 2-2 een omstreden strafschop en won alsnog met 3-2. Scheidsrechter John Beaton, die de penalty toekende, en zijn gezin werden daarna onder politiebewaking geplaatst nadat zijn persoonlijke gegevens online waren gelekt. Een 19-jarige man is hiervoor aangehouden en aangeklaagd, meldde de Schotse voetbalbond SFA vrijdag.

Na het laatste fluitsignaal bestormden honderden fans van Celtic het speelveld. Verdediger Alistair Johnston vierde feest met de supporters. "Dit is misschien wel het mooiste kampioenschap ooit van onze club", jubelde hij. "Schrijf Celtic nooit af."