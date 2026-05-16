Vier gewonden bij omgeslagen boot in Drimmelen, hond is kwijt

Vier mensen zijn zaterdagmiddag gewond geraakt in Drimmelen. Het viertal is onderkoeld geraakt, nadat zij door nog onbekende reden, in het water terecht zijn gekomen. Vermoedelijk zaten zij op een bootje dat is omgeslagen. Een hond die ook te water is geraakt, is niet meer gevonden.

De brandweer, politie en ambulance kwamen met meerdere eenheden naar de Nieuwe Jachthaven toe om de mensen uit het water te halen. De vier gewonden zijn daarna terug naar wal gebracht en allemaal meegenomen naar het ziekenhuis.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio laat aan het eind van de middag weten dat één van vier gewonden er slecht aan toe is.

Onduidelijk is op wat voor voertuig de vier mensen precies zaten. Rijkswaterstaat zou wel een bootje hebben weggesleept uit het water. Of dat ook het voertuig is, waar de mensen op hebben gezeten, is niet bekend.