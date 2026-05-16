Dochter boos nadat moeder (73) wordt achtergelaten bij ziekenhuis door taxi

Bij het ziekenhuis in Uden is vrijdagmiddag de 73-jarige Jeannette uit Oss alleen achtergelaten. Volgens dochter Jacqueline werd haar moeder niet meegenomen in de taxibus terug, terwijl haar vriendin wel mocht instappen. “Mijn moeder moest daar alleen achterblijven”, zegt de Jacqueline woedend.

De twee vrouwen waren met vervoerservice Van Driel naar Uden gegaan om een vriendin in het ziekenhuis te bezoeken. Op de terugweg ging het mis. Volgens dochter Jacqueline kwam er een lege taxibus voorrijden bij het ziekenhuis. Toch kon haar moeder Jeannette niet mee. “De chauffeur zei ineens dat de rit van mijn moeder niet geregistreerd stond”, vertelt zij. “De rit van haar vriendin wel. Uiteindelijk is mijn moeder alleen achtergebleven en is haar vriendin meegenomen.” De vriendin, Marietje (75), wilde eigenlijk niet vertrekken zonder Jeannette, maar zat met een moeilijke thuissituatie. “Haar man heeft longkanker en zit in de laatste fase. Er moest iemand naar hem toe. Mijn moeder heeft erop aangedrongen dat ze zou gaan.”

Tijdens de rit zou Marietje tegen de vrouwelijke chauffeur hebben gezegd dat het niet normaal was om iemand achter te laten. Volgens Jacqueline reageerde de chauffeur daar fel op. “Die vrouw begon te schreeuwen dat ze haar mond moest houden, anders zou ze uit de taxi worden gezet. Ze is zelfs gestopt om haar woorden kracht bij te zetten.”

Bij aankomst in Oss stond de andere dochter van Jeannette te wachten op de afgesproken plek. Ze verwachtte dat beide vrouwen samen zouden aankomen, maar zag alleen Marietje uitstappen en was verbaasd dat Jeannette ontbrak. “Marietje kwam als een shakende bambi uit die taxi”, zegt Jacqueline. De zus sprak de chauffeur direct aan op de situatie. Volgens Jacqueline liep dat uit op een boze reactie vanuit de taxi, waarbij de chauffeur zou hebben gezegd dat beide vrouwen 'een grote mond' hadden en 'agressief' zouden zijn geweest. Dat beeld klopt volgens haar niet. “Het zijn vrouwen van boven de zeventig, heel timide en angstig. Dat zijn geen agressieve mensen”, zegt Jacqueline.

Volgens Jacqueline klopt het verhaal van de chauffeur niet. Na contact met de centrale bleek dat de rit van Jeannette wel degelijk geregistreerd stond en als gecombineerde rit was ingepland. “Die chauffeur had gewoon even de centrale moeten bellen”, zegt Jacqueline. “Dan was direct duidelijk geweest dat mijn moeder gewoon mee mocht.” Uiteindelijk moest Jeannette door familie worden opgehaald in Uden. Na contact met vervoerservice Van Driel bleek volgens Jacqueline dat de chauffeur het incident al intern had besproken. Daarbij zouden verschillende verklaringen zijn gegeven, onder meer dat Jeannette niet op de juiste plek zou hebben gestaan en dat er een tweede bus zou zijn gestuurd om haar op te halen. “Maar dat klopt niet, want ze stond daar toen nog steeds”, zegt Jacqueline.

De frustratie liep daarna hoog op bij Jacqueline. Zij plaatste uit woede een bericht op Facebook, waarin ze haar verhaal deed. Het bericht wordt online massaal gedeeld. Zaterdag geeft Jacqueline aan dat ze zich daarbij in haar emotie heeft laten gaan en dat sommige bewoordingen niet letterlijk zo bedoeld waren. “Ik was boos. Vooral omdat mijn moeder nu bang is om nog een taxi te nemen. Ze is bang dat ze dezelfde chauffeur weer tegenkomt.” Jacqueline zegt maandag officieel een klacht in te dienen. Omroep Brabant heeft Vervoerservice Van Driel benaderd, maar zij wilde zaterdag nog niet inhoudelijk reageren op de situatie.