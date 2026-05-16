Verwaarloosde kippen en 13 keer naar Harry Styles: dit gebeurde vandaag

Van een 'bruiloftsgrap' met verwaarloosde kippen tot dertien keer naar het concert van Harry Styles. Dit zijn de vijf verhalen die je zaterdag gelezen moet hebben.

In Heesch werden vrijdagavond 59 verwaarloosde kippen gered uit een voortuin, achtergelaten als onderdeel van een bruiloftsgrap. De dieren waren kaalgeplukt, verzwakt en zonder voer of water achtergelaten bij temperaturen rond het vriespunt. Twee kippen waren bij aankomst al overleden en vier andere verkeren nog in kritieke toestand. Het bruidspaar zegt geschrokken te zijn en niet op de hoogte te zijn geweest van de actie, maar draait wel op voor de kosten van de reddingsoperatie en medische verzorging. Lees hier het hele verhaal.

Boswachter Frans Kapteijns deelt deze week onder meer zijn kennis over de kleine eikelboorder, een prachtig minuscuul insect dat met zijn lange snuit door harde eikelschillen boort om eitjes te leggen. Ook legt hij uit waarom merels soms onthofd worden aangetroffen (de koppen bevatten veel voedingsstoffen en zijn makkelijk buit voor huiskatten, sperwers of vossen) en bespreekt hij de fasant, oorspronkelijk uit Azië maar sinds de Romeinse tijd ingeburgerd in onze streken. Verder komt de kunst van spinselmotten aan bod, die hele bomen inpakken in webben om zich te beschermen. Check het hier.

De iconische New Kids-uitspraak 'Zonne grote vuurbal, jonguh!' is opnieuw viraal gegaan, maar dit keer in Duitsland. Acteur Huub Smit, die Richard Batsbak speelt, werd uitgenodigd voor een Duits YouTube-spelprogramma waar jongeren aan de hand van internetmemes moeten raden wie er voor hun neus staat. De New Kids-films waren destijds een succes in Duitsland met vijfhonderdduizend bioscoopbezoekers. Binnenkort verschijnt de nieuwe Brabantse film CARNAVAL van dezelfde makers, waarin Smit een aanstormend volkszanger speelt. Lees zijn verhaal hier.

Het hemelvaartweekend wordt regenachtig met temperaturen rond de 14-15 graden en kans op onweer. Zondag blijft het wisselvallig met meer bewolking en buien, al loopt de temperatuur iets op door een zuidelijke wind. Begin volgende week wordt het geleidelijk beter: dinsdag 17 graden, woensdag 19 graden. Vanaf donderdag keert de zon volop terug met temperaturen van 20 graden of meer. Met Pinksteren kan het zelfs 25 graden worden in Brabant. Hier lees je de volledige weersverwachting.

