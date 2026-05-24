Spannend in klassement MXGP, kijk hier live naar GP van Frankrijk

Het is erg spannend in de top van het klassement in de MXGP. Jeffrey Herlings won vorige maand de GP van Italië en staat daardoor nog maar vier punten achter klassementsleider Lucas Coenen. Tijdens de GP in het Franse Lacapelle-Marival gaat Herlings voor een nieuwe overwinning en daarmee de koppositie.

In Italië liet Herlings zijn klasse zien en kwam als beste in de eerste manche over de finish. In de tweede manche werd hij tweede. Voor Herlings was het zijn 114e GP-zege in zijn carrière.

In Frankrijk gaat Herlings voor zijn 115 overwinning. Naast de coureur uit Oploo komen ook Calvin Vlaanderen uit Heeswijk-Dinther en Kay de Wolf uit Eersel in actie. De twee manche start om 16:55 uur:

