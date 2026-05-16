Rijdende tanks trekken duizenden bezoekers naar Militracks in Overloon

Duizenden liefhebbers van militaire voertuigen kwamen dit weekend naar Oorlogsmuseum Overloon voor de vijftiende editie van Militracks. Bezoekers konden tientallen tanks, pantservoertuigen en motoren uit de Tweede Wereldoorlog niet alleen bekijken, maar ook zien rijden én soms zelfs meerijden. Voor sommige bezoekers was dat zelfs 'een droom die uitkomt'.

Volgens organisator Janneke Kennis is Militracks tegenwoordig het grootste evenement ter wereld op dit gebied. “We zijn bijna uitverkocht. Er komen dit weekend ongeveer 18.000 bezoekers.” Voertuigen kwamen uit onder meer Frankrijk, Duitsland, Polen en Engeland naar Overloon.

Op het terrein reden bijzondere voertuigen rond, zoals een Panzer II uit Frankrijk en meerdere tankjagers. “Het gaat hier echt om de techniek”, legt Kennis uit. “Veel voertuigen zijn tachtig jaar oud. Eigenaren hebben er jarenlang aan gewerkt om ze weer rijdend te krijgen.”

Twaalf jaar sleutelen aan bijzondere tank

Een van deze publiekstrekkers was een Duitse tankjager van een vriendengroep uit Zandbeek. Volgens de groep zijn er wereldwijd nog maar drie van dit type over. “Dit is de enige die nog rijdt”, vertellen de mannen trots.

De restauratie was een enorme klus. “Hij was helemaal kapot toen we begonnen. We hebben er twaalf jaar over gedaan om hem te krijgen zoals hij nu is.” Elke vrijdagavond kwam de groep bij elkaar om te sleutelen. “Daarna drinken we een biertje en maken we plannen voor de week erop.”

Dat zoveel bezoekers speciaal voor hun tank komen kijken, blijft bijzonder. “Mensen komen van ver, zelfs uit het buitenland. Dan voel je wel dat we iets bijzonders hebben weten te bewaren.”