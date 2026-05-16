Rijdende tanks trekken duizenden bezoekers naar Militracks in Overloon
Duizenden liefhebbers van militaire voertuigen kwamen dit weekend naar Oorlogsmuseum Overloon voor de vijftiende editie van Militracks. Bezoekers konden tientallen tanks, pantservoertuigen en motoren uit de Tweede Wereldoorlog niet alleen bekijken, maar ook zien rijden én soms zelfs meerijden. Voor sommige bezoekers was dat zelfs 'een droom die uitkomt'.
Volgens organisator Janneke Kennis is Militracks tegenwoordig het grootste evenement ter wereld op dit gebied. “We zijn bijna uitverkocht. Er komen dit weekend ongeveer 18.000 bezoekers.” Voertuigen kwamen uit onder meer Frankrijk, Duitsland, Polen en Engeland naar Overloon.
Op het terrein reden bijzondere voertuigen rond, zoals een Panzer II uit Frankrijk en meerdere tankjagers. “Het gaat hier echt om de techniek”, legt Kennis uit. “Veel voertuigen zijn tachtig jaar oud. Eigenaren hebben er jarenlang aan gewerkt om ze weer rijdend te krijgen.”
Twaalf jaar sleutelen aan bijzondere tank
Een van deze publiekstrekkers was een Duitse tankjager van een vriendengroep uit Zandbeek. Volgens de groep zijn er wereldwijd nog maar drie van dit type over. “Dit is de enige die nog rijdt”, vertellen de mannen trots.
De restauratie was een enorme klus. “Hij was helemaal kapot toen we begonnen. We hebben er twaalf jaar over gedaan om hem te krijgen zoals hij nu is.” Elke vrijdagavond kwam de groep bij elkaar om te sleutelen. “Daarna drinken we een biertje en maken we plannen voor de week erop.”
Dat zoveel bezoekers speciaal voor hun tank komen kijken, blijft bijzonder. “Mensen komen van ver, zelfs uit het buitenland. Dan voel je wel dat we iets bijzonders hebben weten te bewaren.”
Jong en oud onder de indruk
Bezoekers kwamen dit weekend vanuit allerlei plekken naar Overloon. Ook Mohamed uit Maastricht kwam speciaal voor de tanks. “Ik ben heel geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. Hier kun je alles in het echt zien.”
Vooral het rijden van de voertuigen maakt indruk. “Het is een spektakel”, zegt zijn vriend Maurice. “Als je het lawaai hoort van al die tanks, dan begrijp je pas hoe indrukwekkend dat vroeger moet zijn geweest.”
Jong en oud begeeft zich op het drukke terrein. De 7-jarige Jazzley vond het evenement 'heel cool en gaaf'. Vooral de tanks maakten indruk. Zijn vader Bryan ziet het als een manier om geschiedenis door te geven. “De historie overdragen, dat is belangrijk.”
Sommige bezoekers kregen zelfs de kans om mee te rijden in een tank. Drie vrienden die al voor de vijfde keer bij Militracks waren, noemden dat 'een droom die uitkomt'.
Discussie over naziverheerlijking
Naast de voertuigen was er ook een grote verzamelmarkt. Daar lagen militaire spullen uit de oorlog, waaronder ook objecten met hakenkruizen. Dat zorgde bij sommige bezoekers voor ongemak.
“Best heftig”, zegt bezoeker Maurice. “Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat willen hebben.” Een andere bezoeker noemt het 'apart', maar zegt dat het voor hem niets afdoet aan de dag.
Verkoper Jean Kreunen begrijpt die reacties, maar benadrukt dat het volgens hem vooral om geschiedenis gaat. “Je kunt dat stuk geschiedenis niet uitgummen”, zegt hij. Volgens hem zijn er altijd mensen met verkeerde intenties, “maar de meeste mensen hier zijn verzamelaars en liefhebbers die het juist vanuit historisch perspectief bekijken”, legt hij uit.
Volgens de organisatie worden nazi-symbolen waar mogelijk afgedekt om elke vorm van verheerlijking te voorkomen.