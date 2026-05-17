Ramkraak bij Ici Paris XL-winkel in Boxmeer, schade is groot

Bij de Ici Paris XL-winkel aan de Steenstraat in Boxmeer is zaterdagnacht een ramkraak gepleegd. Met een voertuig werd de gevel van de winkel geramd.

De ramkraak vond rond vier uur 's nachts plaats. De schade aan de zaak is groot. Wat de dieven precies hebben buitgemaakt, wordt onderzocht. Hoeveel mensen bij de ramkraak betrokken waren, is nog niet naar buiten gebracht.

De politie vermoedt dat de daders zijn gevlucht in de auto die bij de ramkraak werd gebruikt, ondanks dat die daarbij waarschijnlijk behoorlijk beschadigd is geraakt.

De politie is op zoek naar deze auto en had zondagochtend vroeg nog geen verdachten gearresteerd. Ze roept getuigen die iets verdachts hebben gezien of die camerabeelden van de ramkraak hebben, op zich te melden.

De Ici Paris XL-winkel, die bij de ramkraak vol rook kwam te staan, is afgezet met lint.