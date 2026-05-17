Vernielingen bij volkstuintjes in Geldrop, maar vandalen laten jas achter

Vandalen hebben donderdag vernielingen aangericht bij de volkstuintjes aan de Bosrand in Geldrop. Dat maakte de politie zaterdagnacht bekend. Er werden meerdere deuren opengebroken, kasten vernield en het zeil van de kweekkassen werd op diverse plekken opengesneden.

Getuigen zagen drie verdachten: jongens die tussen de 15 en 20 jaar oud worden geschat. Er is een zwarte jas gevonden, vermoedelijk van een van de drie verdachten.

"Heb je spijt en wil jij je jas terug? Of ben je de ouder van een jongen die ineens zijn jas kwijt is? Meld je dan", reageert de politie op Instagram. Ook andere mensen die informatie hebben over dit vandalisme wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.