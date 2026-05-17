Man scheldt agent huid vol en wordt vastgezet: 'Mag niet normaal worden'

Een stomdronken man is zaterdagavond aangehouden in het centrum van Den Bosch. Hij schold een agent, die horecadienst had, uit en bedreigde hem.

“KK debiel, KK mongool, KK kale, KK kop, Ik maak je kapot! Jou kom ik nog wel tegen. Ik sla je hele gezicht in, jij met je KK collega’s”, kreeg de agent te horen.

"Mensen zeggen vaak: trek het je niet aan, het hoort bij het werk", reageert de wijkagent op Instagram. "Maar beledigingen en agressie zouden nooit normaal gevonden mogen worden. Wij staan iedere dienst klaar voor de veiligheid van anderen, vaak in situaties waar anderen juist weggaan. Dan verwacht je misschien niet altijd respect, maar wel een bepaalde grens..."

De man verzette zich behoorlijk tegen zijn aanhouding. Hij moest een nacht in de cel doorbrengen en wordt zondag gehoord door de recherche.