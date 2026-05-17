Vlammen verwoesten appartement in Woudrichem, buurtbewoners geëvacueerd

Vandaag om 09:09 • Aangepast vandaag om 09:55
Het appartement in Woudrichem liep forse schade op bij de brand (foto: FPMB/Hans Verbeek).
Een benedenwoning van een appartementencomplex aan de Burgemeester Van Rijswijkstraat in Woudrichem is zaterdagavond door brand verwoest. Het vuur werd rond zeven uur ontdekt. De brandweer schaalde snel op vanwege het risico dat de vlammen zouden overslaan naar andere appartementen. 

Vanwege de brand werden alle bewoners van het appartementencomplex geëvacueerd. De brandweer heeft die woningen geventileerd.

Voor de bewoners van het uitgebrande appartement werd stichting Salvage ingeschakeld. Die zal hen ondersteunen bij de schadeafhandeling en zorgde ervoor dat zij opgevangen werden. 

Hoe de brand kon uitbreken, wordt onderzocht.

