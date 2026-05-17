Klant supermarkt heeft vuurwapen en messen bij zich en wordt aangehouden

Een man is zaterdagavond aangehouden bij een supermarkt aan de Ginnekenweg in Breda. Een winkelmedewerker zag dat de man een vuurwapen in zijn tas had.

Het winkelpersoneel waarschuwde daarop de politie. Die hield de man buiten de winkel tegen. Toen hij werd gefouilleerd , bleek in zijn tas inderdaad een vuurwapen te zitten, het leek een gasdrukwapen. Daarnaast kwamen twee messen tevoorschijn.

De 23-jarige man is aangehouden. Het is nog onduidelijk waarom de man deze wapens bij zich had en of hij er op dat moment kwade bedoelingen mee had.