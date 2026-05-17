Voodoopoppen met 'bloed' in Liesbos, agenten gaan af op bijzondere melding

Een opvallende melding uit het Liesbos op de grens van Etten-Leur en Breda hield wijkagenten uit Etten-Leur zaterdagavond bezig. Drie jongeren hadden de politie rond een uur 's nachts gebeld met de boodschap dat zij daar meerdere voodoopoppen hadden zien liggen met iets dat op bloed leek.

Volgens de jongens zou hierbij ook een man hebben gestaan die hen maar bleef aankijken. Vervolgens zouden ze een harde knal hebben gehoord.

De wijkagenten besloten een kijkje te nemen in het bos, maar hebben geen bijzonderheden aangetroffen.