Voodoopoppen met 'bloed' in Mastbos, agenten gaan af op bijzondere melding

Een opvallende melding uit het Mastbos op de grens van Etten-Leur en Breda hield wijkagenten uit Etten-Leur zaterdagavond bezig. Drie jongeren hadden de politie rond een uur 's nachts gebeld met de boodschap dat zij daar meerdere voodoopoppen hadden zien liggen met iets dat op bloed leek.

Volgens de jongens zou hierbij ook een man hebben gestaan die hen maar bleef aankijken. Vervolgens zouden ze een harde knal hebben gehoord.

De wijkagenten besloten een kijkje te nemen in het bos, maar hebben geen bijzonderheden aangetroffen. In eerste instantie sprak de politie over Liesbos bij de melding van de voodoopoppen, maar zondagmiddag liet ze weten dat het toch om een melding bij het Mastbos ging.

Waarom zijn mensen bang voor voodoopoppen?

Mensen zijn vaak bang voor voodoopoppen vanwege hardnekkige mythes over zwarte magie en het idee dat je met deze poppen op afstand fysiek of mentaal gekwetst kunt worden.