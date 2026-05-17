Na vier klappen op zijn hoofd besluit ijshockeyer Ties (26) te stoppen

Ties van Soest (26) heeft besloten zijn schaatsen aan de wilgen te hangen en te stoppen met ijshockey. Het was een lastige keuze om Tilburg Trappers achter zich te laten, maar zijn gezondheid weegt zwaarder. In zijn ijshockeycarrière heeft hij vier hersenschuddingen gehad en dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

“Ik voelde dat ik steeds meer met het risico van een volgende hersenschudding in mijn achterhoofd speelde. De afgelopen maanden heb ik verscheidene wetenschappelijke onderzoeken over de gevolgen van hersenschuddingen gelezen. Uiteindelijk heb ik geconcludeerd dat ik die gevaren niet meer wil lopen”, legt Ties van Soest uit aan Omroep Tilburg .

Van de vier hersenschuddingen liep hij er twee op tijdens zijn tijd bij South Shore in Amerika en twee in de Oberliga.

Moeilijke keuze

Het was geen gemakkelijke keuze voor de ijshockeyer met nummer vier. Maandenlang wikte en woog hij samen met zijn ouders, zijn drie broers, vriendin Femke en een aantal teamgenoten zijn opties. “Iedereen zei dat elke keuze goed zou zijn, maar uiteindelijk moet je zelf die knoop doorhakken. Dat is super lastig want ijshockey brengt ook heel veel.”

Toch gaat zijn gezondheid uiteindelijk voor de sport op het ijs. “Uit wetenschappelijke studies blijkt dat herhaalde hersenschuddingen kunnen leiden tot geheugen- en concentratieproblemen, langdurige hoofdpijn en zelfs persoonlijkheidsveranderingen”, zegt Van Soest. “Hoe leuk ijshockey ook is, dat is het me niet waard.”