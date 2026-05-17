Auto waarmee ramkraak Boxmeer gepleegd werd is gevonden, daders spoorloos

De auto waarmee de ramkraak op de Ici Paris XL-winkel aan de Steenstraat in Boxmeer zaterdagnacht werd gepleegd, is zondagochtend teruggevonden. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

De gestolen roodkleurige Nissan werd teruggevonden in de Sportlaan in Boxmeer. De politie vermoedt dat daders daar zijn gewisseld van vluchtauto en er vervolgens via de snelweg ervandoor zijn gegaan.

"Het is belangrijk om te weten wat voor auto die tweede auto is", laat een politiewoordvoerder weten. "Heb je rond vier uur 's nachts iets verdachts gezien of heb je camerabeelden uit de omgeving van de Sportlaan in Boxmeer? Laat het ons dan weten. Elk stukje informatie kan ons onderzoek helpen."

De ramkraak vond rond kwart voor vier 's nachts plaats. De gevel liep hierbij aanzienlijke schade op. Bewoners van de Steenstraat schrokken wakker van het lawaai. Getuigen hebben het over meerdere ramkrakers, maar hoeveel exact is de politie nog onduidelijk. Het onderzoek is nog in volle gang.