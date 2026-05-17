Beroofde tiener zet achtervolging in: vier aanhoudingen op A15

Vier mannen zijn zaterdagnacht aangehouden nadat ze kort daarvoor een tiener in Bavel onder bedreiging van een vuurwapen hadden beroofd.

Volgens de politie kreeg de meldkamer zaterdagavond rond half elf een melding van een 17-jarige jongen. Hij was op dat moment net beroofd op het Spiebos in Bavel. Daarbij werd hij bedreigd met een vuurwapen, dat ook op hem werd gericht, aldus de politie.

Slachtoffer zet achtervolging in

Na de overval vluchtten de daders in een auto. Het slachtoffer besloot daarop samen met een vriend achter de verdachten aan te rijden. Toen de mannen die achtervolging in de gaten kregen, reden ze met snelheden tot ongeveer 150 kilometer per uur in de richting van Rotterdam.

Ondertussen werden eenheden van de Landelijke Eenheid en de politie Rotterdam naar de vluchtroute gestuurd. Die inzet had resultaat: agenten kregen de vluchtauto op de A15 in beeld en dwongen het voertuig tot stoppen, meldt de politie.

De inzittenden werden via een speciale procedure voor gevaarlijke verdachten uit de auto gehaald en aangehouden.

Gestolen spullen gevonden

Bij de fouillering troffen agenten de gestolen spullen van het slachtoffer aan. De vier verdachten, in leeftijd variërend van 17 tot 25 jaar, zitten vast.