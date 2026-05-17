Strak in pak op de motor voor de Distinguished Gentleman's Ride in Tilburg

Wie denkt aan motorrijders denkt al snel aan stoere mannen met leren jassen. Maar niets is minder waar. Tijdens de Distinguished Gentleman's Ride in Tilburg waren vijftig motorrijders zondagochtend strak in het pak.

In driedelig kostuum komt organisator Bas Staps met zijn motor het Piusplein oprijden. "Ja, vandaag gaan we op sjiek", roept hij lachend boven het geluid van zijn ronkende motor uit. Het idee komt uit Australië. Daar werd 15 jaar geleden de eerste Distinguished Gentleman's Ride met klassieke en vintage motoren gehouden. Inmiddels doen motorrijders uit 121 landen mee. En nu wordt er voor het eerst een tocht in en rond Tilburg gereden.

Organisator Bas Staps op zijn klassieke motor (Foto: Imke van de Laar)

Het idee is dus dat iedereen er op z'n sjiekst uitziet. "Ik loopt normaal nooit in driedelig pak", legt Bas uit. "Maar voor deze bijzondere gelegenheid is het wel leuk."

Omdat de motorrijders tijdens de tocht geen beschermende kleding dragen, gaan ze niet de snelweg op en rijden ze niet harder dan 80 kilometer per uur. "Eigenlijk is dit tegen mijn principes, want ik draag nou geen beschermende kleding en normaal gesproken wel", vertelt deelnemer Dimitri. "Maar het is de Distinguished Gentleman's Ride, dus dan moet je er ook als een gentleman uit zien." Ook voor motorliefhebber Jan is het een aparte ervaring. "Het is vreemd om in pak op de motor te stappen. Maar na een paar kilometer rijden ben je er vast wel aan gewend en we doen rustig aan."

De motorrijders zamelen met hun tocht geld in voor mannenziektes, zoals prostaatkanker en teelbalkanker en de psychische problemen die daarbij komen kijken. Iedereen had zo z'n eigen reden om mee te doen.

De sjieke motorrijders vertrekken vanaf het Piusplein (Foto: Imke van de Laar)

"Iedereen kent wel mensen die ernstig ziek zijn", legt organisator Bas uit. "Op deze manier willen we wat bijdragen." Ook voor Dimitri gaat het niet alleen om lekker motorrijden. "We worden allemaal een dagje ouder, het besef dat je zelf ook zo'n ziekte kan krijgen doet iets met je. We willen oud worden, maar wel in goede gezondheid. Dan is er geld nodig voor onderzoek." De gentleman hebben met hun tocht meer dan 5000 euro opgehaald.