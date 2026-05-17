PSV doorbreekt grens van 100 goals en wint ook laatste Eredivisie-wedstrijd

Ook de laatste wedstrijd van het seizoen heeft PSV winnend afgesloten. De landskampioen had geen kind aan FC Twente en won met 5-1. De Eindhovenaren komen door deze uitslag op een totaal van 101 goals in de Eredivisie dit seizoen.

Voor de wedstrijd werd er net buiten het stadion een gedenkplek voor supporters geopend door Marcel Brands. Rijendik stonden er mensen klaar om een laurusblad neer te leggen ter eren van een overleden PSV-fan. PSV op voorsprong

PSV kwam na een kwartier al op 1-0. Ryan Flamingo torende boven iedereen uit bij een corner van Ivan Perisic en kopte de Eindhovenaren op voorsprong. Lang kon er niet van de voorsprong genoten worden in het Philips Stadion. Een minuut later kon Sondre Ørjasæter zo doorlopen, zonder dat Kiliann Sildillia ingreep. De buitenspeler kwam naar binnen en schoot in de verre hoek. Matej Kovar zat er nog aan maar kon niet voorkomen dat de bal in het net belandde.