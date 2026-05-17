PSV doorbreekt grens van 100 goals en wint ook laatste Eredivisie-wedstrijd
Ook de laatste wedstrijd van het seizoen heeft PSV winnend afgesloten. De landskampioen had geen kind aan FC Twente en won met 5-1. De Eindhovenaren komen door deze uitslag op een totaal van 101 goals in de Eredivisie dit seizoen.
Voor de wedstrijd werd er net buiten het stadion een gedenkplek voor supporters geopend door Marcel Brands. Rijendik stonden er mensen klaar om een laurusblad neer te leggen ter eren van een overleden PSV-fan.
PSV op voorsprong
PSV kwam na een kwartier al op 1-0. Ryan Flamingo torende boven iedereen uit bij een corner van Ivan Perisic en kopte de Eindhovenaren op voorsprong.
Lang kon er niet van de voorsprong genoten worden in het Philips Stadion. Een minuut later kon Sondre Ørjasæter zo doorlopen, zonder dat Kiliann Sildillia ingreep. De buitenspeler kwam naar binnen en schoot in de verre hoek. Matej Kovar zat er nog aan maar kon niet voorkomen dat de bal in het net belandde.
Na een half uur spelen haalde Paul Wanner de trekker over op de rand van de zestien. Het prachtige schot raakte de lat, maar viel weer terug voor de voeten van de Oostenrijker. De keeper lag al, maar Wanner kreeg het voor elkaar om de bal over de goal te schieten.
Toch wist PSV vlak voor rust nog op voorsprong te komen. Sildillia stoomde op over de rechterkant en vond Noah Fernandez op twintig meter van de goal. De 18-jarige Belg kapte eerst zijn man uit, waarna hij de rechter onderhoek vond met een goede schuiver. Het is voor Fernandez zijn eerste goal voor het eerste elftal van PSV.
In de rust werden de vrouwen van PSV in het zonnetje gezet. Zij werden vorige week kampioen, maar verloren zaterdag de bekerfinale. Via een ereronde mochten de dames de kapioensschaal aan de fans tonen
In de tweede helft ging het hard. Eerst was het Dennis Man die vanaf rechts naar binnen sneed en in de korte hoek 3-1 maakte. In minuut 56 maakte Guus Til er 4-1 van door vanaf de zestien meter binnen te schieten.
Als kers op de taart werd het ook nog eens 5-1. Invaller Anass Salah-Edinne versierde een penalty en die werd benut door Ricardo Pepi.
PSV in cijfers
Het seizoen zit erop voor PSV. Uiteindelijk pakten de Eindhovenaren landstitel 27 met 84 punten uit 34 wedstrijden. Er werd maar liefst 101 keer gescoord in de Eredivisie, Ricardo Pepi met zestien goals daarin het grootste aandeel.
De volgende officiële wedstrijd van PSV zal de strijd om de Johan Cruijff Schaal zijn. Op zondag 2 augustus ontvangt landskampioen PSV dan bekerwinnaar AZ in het eigen stadion.