Man (37) opgepakt voor steekpartij op vakantiepark, slachtoffer zwaargewond

Bij een steekpartij op vakantiepark Marvilla Parks aan de Roestelbergseweg in Kaatsheuvel is zondag iemand zwaargewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige man aangehouden op het park.

De steekpartij vond rond vijf uur plaats op het park. Wat er precies is gebeurd, is nog niet bekend.

Het slachtoffer is eerst door ambulancepersoneel nagekeken en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek naar de steekpartij.