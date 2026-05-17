PSV opent gedenkplek voor overleden supporters: ‘Altijd een plekje bij PSV’

Het is druk rond de kastanjeboom aan de Frederiklaan bij het Philips Stadion, waar supporters in de rij staan. In hun handen: een gouden laurusblad met de naam van een dierbare die er niet meer is. Zondag is daar de gedenkplek voor overleden PSV-fans geopend, vlak voor de wedstrijd tegen FC Twente. “Zo heeft ze altijd een plekje bij PSV”, zegt een emotionele supporter.

Sommigen kijken voor zich uit, anderen houden hun blad stevig vast, alsof het nog even bescherming nodig heeft voordat het wordt toevertrouwd aan de EST 1913-tombe. Daar krijgen de namen van overleden supporters een vaste plek in een nieuw monument rond herinnering en verbondenheid. Algemeen directeur Marcel Brands is onder de indruk van de belangstelling. “Ja, ik vind het prachtig,” zegt hij. “Toen het gebouwd werd was het groter dan ik had gedacht. Maar uiteindelijk is het een prachtige plek geworden om supporters te herdenken die ons ontvallen zijn.” “We zijn daar al heel lang mee bezig geweest,” zegt Brands. “We hebben met alle supportersgroepen opgetrokken en er samen aan gewerkt. Uiteindelijk is het echt iets geworden dat bij het DNA van PSV past.”

Daar zijn veel supporters het mee eens en ze tonen dan ook hun lof naar de club. “Het is gewoon een topclub. Echt een topclub,” zegt een supporter die haar moeder herdenkt. Toen ze over de actie hoorde, twijfelde ze geen moment. “Ik had meteen zoiets van: ik ga dat gewoon doen."

Voor veel aanwezigen is het een beladen moment. Even geen wedstrijdgevoel, maar herinnering. “Met liefde en plezier heb ik zijn seizoenkaart overgenomen,” zegt een vrouw die haar broer herdenkt.

Tussen de rij staan ook gezinnen en vaste stadionbezoekers die iemand missen die jarenlang naast hen stond. “Ik sta hier voor mijn zoon”, zegt een vrouw die al zeker een half uur in de rij staat. Haar stem wordt zachter. “Die is vorig jaar overleden. Hij was een heel fanatieke PSV-supporter.” Ze kijkt even opzij. “Wij gaan al 45 jaar naar PSV. Het is er bij hem echt met de paplepel ingegoten.” Op de vraag wat ze het mooiste samen herinneren, hoeft ze niet lang na te denken. “Dat hij altijd meeging. We gingen altijd samen."

Ook Carolien en Liesbeth staan in de rij. Liesbeth herdenkt haar man Hans, die jarenlang vaste bezoeker was van het stadion. “PSV was zijn lust en zijn leven. Alles draaide om PSV. Hij zette daar alles voor opzij,” zegt Carolien over Hans, die al veertig jaar vaste bezoeker was van het stadion. Ook toen het al minder ging met zijn gezondheid, bleef hij gaan. “Hij stond voorop met een scootmobiel en een zuurstofslang in zijn neus. Alles was PSV voor hem”, zegt Liesbeth. De mooiste herinnering was het kampioenschap van vorig jaar. Dat was de laatste keer,” vult Liesbeth aan. “De laatste die hij gehad. Dat vond hij geweldig zeg.”

