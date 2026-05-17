Emotioneel afscheid van 'Merrie' bij Oranje-Rood: 'Focus op mijn herstel'

Met betraande ogen liep hij van het veld. Gijs van Merriënboer zag zondag zijn club Oranje-Rood in de play-offs met 1-4 verliezen van Amsterdam en daarmee neemt hij afscheid van tophockey. De van kanker herstellende Eindhovenaar hoopte ooit terug te komen op het hockeyveld, maar moet noodgedwongen stoppen. “Ik richt me nu alleen op mijn herstel.”

Iets meer dan twee jaar geleden had Van Merriënboer klachten aan zijn linkeronderbeen. Een blessure kan natuurlijk als sporter, maar het bleek veel erger dan hij had verwacht. De tophockeyer bleek botkanker in zijn onderbeen te hebben. Zijn wereld stortte van de een op de andere dag in. Er volgde een lange revalidatie van ziekenhuisbezoeken en chemotherapie. Hij won de strijd, maar nog steeds is hij niet de oude. “Ik heb een aantal tegenslagen gehad, het zorgt ervoor dat ik een flinke tijd langer moet revalideren. Ik had eigenlijk gehoopt oktober vorig jaar zonder krukken te kunnen lopen", vertelt hij. "Het gaat nu wel echt de goede kant op, ik ga veel naar de fysiotherapeut. Ik hoop het einde van deze zomer weer normaal te kunnen lopen.”

In totaal speelde Van Merriënboer zestien jaar bij Oranje Zwart en daarna Oranje-Rood, waarvan tien jaar in de selectie. Zijn sportieve doel was om weer terug te keren bij het eerste, maar daar moest hij een streep door zetten. “Het laatste half jaar ben ik erachter gekomen dat dat niet meer gaat lukken."

Op het veld ontbrak hij, maar in de selectie bleef hij een belangrijke rol houden. “Die gasten hebben me twee jaar zo gesteund, die kracht konden ze omzetten op het veld. Bij Oranje-Rood heb ik vrienden voor het leven gemaakt. Als groep werk je ergens naartoe en je hebt allemaal hetzelfde doel. Ik heb zoveel uur met die gasten doorgebracht en gesprekken gevoerd, we hebben iets heel moois opgebouwd. Ik weet zeker dat ik de rest van mijn leven contact met ze blijf houden.” De landstitel was dit seizoen het doel van Oranje-Rood. De Eindhovenaren gingen vanwege de koppositie als favoriet de play-offs in. Na het 2-2 gelijkspel in Amsterdam was de club uit de hoofdstad zondagavond in de return van de halve finale verrassend genoeg te sterk met 1-4. “Een favorietenrol zegt helemaal niks blijkt uit het verleden, het gaat in dit soort wedstrijden om details.”

Geen landstitel dus, maar Van Merriënboer heeft er vertrouwen in dat hij in de toekomst als toeschouwer het feestje na een landstitel mee kan vieren. “Ik wilde zo graag kampioen worden met dit team, dat is niet gelukt. Er zit zoveel potentie in deze groep, dat het de komende jaren goed moet vallen.” Voor Van Merriënboer zit zijn hockeycarrière erop. Of hij in de toekomst in een andere rol terugkeert, weet hij nog niet. “Ik focus me op mijn herstel en wil pijnvrij kunnen lopen. Vanuit daar ga ik kijken wat er allemaal op mijn pad komt."