Vier mensen naar ziekenhuis door koolmonoxide, meerdere huizen ontruimd

Meerdere mensen, waaronder een kind, zijn zondagavond door koolmonoxide onwel geworden in een huis aan het Ferdinand Bolplein in Kaatsheuvel. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht en meerdere huizen zijn tijdelijk ontruimd geweest.

De brandweer, de politie en meerdere ambulances zijn ter plaatse. Een van de slachtoffers is met spoed naar het ziekenhuis gebracht omdat diegene er ernstig aan toe zou zijn. De andere drie zijn ook met ambulances weggebracht.

De brandweer heeft metingen uitgevoerd in het huis en in omliggende woningen. "We hebben vijf huizen gecontroleerd. De bewoners moesten even naar buiten, maar zij zijn konden daarna weer naar binnen", legt een woordvoerder van de Veiligheidsregio uit.