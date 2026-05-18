Gestolen Porsche 911 uit Boxtel crasht in Limburg, 3 verdachten vast
Vandaag om 05:40 • Aangepast vandaag om 07:12
Een Porsche 911 die zondagnacht werd gestolen in Boxtel is wat later gecrasht in Limburg. Drie verdachten zijn aangehouden.
De diefstal vond plaats rond drie uur 's nachts. Agenten van de politie Eindhoven vonden de auto wat later terug in Limburg.
De verdachten waren in eerste instantie nergens te bekennen, maar werden uiteindelijk aangehouden in Maastricht.
De recherche gaat de zaak verder onderzoeken.
