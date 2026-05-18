Zomerse temperaturen in aantocht: 'De zon gaat uitbundig schijnen'

Goed nieuws voor mensen die uitkijken naar warmer weer: de temperatuur schiet in de loop van de week omhoog. Dat vertelde Floris Lafeber van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant. "Het wordt zomers, we krijgen waarden boven de 25 graden."

We moeten wel nog even geduld hebben voordat die zomerse temperaturen ons gaan bereiken. Deze maandag blijft de temperatuur nog steken op 15 of 16 graden. "Het is vandaag ronduit wisselvallig in de provincie. De regen waarmee we 's ochtends vroeg te maken hadden, trekt via het oosten van de provincie weg. Daarna wordt het een tijdje droger en krijgt de zon meer ruimte, maar in de loop van de middag ontstaan weer dikke stapelwolken. Die kunnen verspreid over de regio een aantal losse buien produceren, waarbij lokaal onweer en hagel mogelijk zijn."

Ook dinsdag is de temperatuur nog aan de matige kant voor de tijd van het jaar. Dan wordt het 14 tot 16 graden. Woensdag en donderdag wordt het warmer en komen we uit tussen de 18 en 22 graden.

"Een hogedrukgebied krijgt vanaf donderdag grip op ons weerbeeld."